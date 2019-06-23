Выпускники военной академии в Костроме устроили заезд на лимузинах Hummer и «мерседесах»

Похожим образом получение диплома ранее отметили новоиспеченные офицеры в Санкт-Петербурге.

Белые лимузины и черные джипы кортежем проехались по улицам Костромы. Так выпускники военной академии радиационной, химической и биологической защиты отпраздновали окончание учебы. На видео, попавшем в сеть, видно, как теперь уже бывшие курсанты вылезали из окон автомобилей, сигналили и размахивали флагами. Не все жители Костромы оценили это торжество. В социальных сетях молодых людей раскритиковали за показную роскошь и назвали их поведение недостойным офицеров. Между тем такое празднование выпускных становится традицией. Бывшие курсанты военной академии в Санкт-Петербурге два дня назад тоже устроили заезд по городу. На четырех черных тонированных «Гелендвагенах» они проехались по улицам северной столицы. Высунувшись из окон, молодые люди также размахивали флагами академии. Но как пишет издание «Комсомольская правда», к ним горожане отнеслись благосклоннее. Очевидцы рассказали, что выпускники вели себя культурно и люди на улицах встречали их одобрительно.

Напомним, что несколько лет назад заезд выпускников академии ФСБ в Москве на 30 «Гелендвагенах» закончился увольнениями в вузе. Руководство наказали за поведение молодых людей, которое, как посчитали в ведомстве, не соответствовало Кодексу этики и служебного поведения