В Москве на проспекте академика Сахарова начинается санкционированный митинг против фальсификации уголовных дел и полицейского произвола. Акция организована Профсоюзом журналистов и работников СМИ, а также Либертарианской партией. Заявленное число участников – до 20 тысяч. Как сообщает с места событий журналист «Эха Москвы», на проспекте находится около 1500 человек. Участники принесли с собой плакаты.

При этом участникам на днях запретили использовать баннеры о политических репрессиях, в частности, о пытках фигурантов дела «Сети».

В Петербурге акцию согласовать не удалось. Она пройдет в форме схода. Аналогичные мероприятия запланированы еще более чем в десяти российских городах.