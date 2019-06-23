Полиция Петербурга пообещала «жестко пресекать» сегодня нарушения правопорядка

В городе отмечается праздник выпускников «Алые паруса». На сегодня же в Питере запланированы акции против фальсификации уголовных дел и полицейского произвола. Согласовать мероприятие не удалось, поэтому оно пройдет в форме схода. Утром в Петербурге задержали одного из организаторов, координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина. Похожие акции, вызванные делом Ивана Голунова, проходят по всей России. В Москве, на проспекте Сахарова состоится санкционированный митинг, организованный Профсоюзом журналистов и работников СМИ, а также Либертарианской партией.