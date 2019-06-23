Марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере Красной планеты «высокое содержание метана»

Марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Curiosity обнаружил в атмосфере Красной планеты «высокое содержание метана», которое может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк таймс».

Определенных доказательств есть ли жизнь на Марсе пока нет, есть пока большое количество косвенных, таких как обнаружение метана, сказал «Эху Москвы» старший научный сотрудник отдела ядерной планетологии Института космических исследований Андрей Малахов.

Официально об открытии до сих пор объявлено не было, поскольку на выходные решили провести дополнительные исследования. Результаты могут быть получены уже в понедельник.