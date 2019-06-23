Футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матчи чемпионата своей страны в майках с антироссийскими лозунгами

Футболисты сразу нескольких грузинских клубов вышли на матчи чемпионата своей страны в майках с антироссийскими лозунгами. Игроки выразили таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

Футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.

Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где столичный «Локомотив» принимал клуб «Рустави». Здесь игроки обеих команд вышли на поле в белых футболках с антироссийскими надписями.

Отмечается, что среди футболистов, поддержавших протестную акцию, оказались и россияне грузинского происхождения. Так, выступающий за кутаисский клуб Нодар Кавтарадзе — родился в Москве и является воспитанником московского «Локомотива».

Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия