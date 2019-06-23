Акции против политрепрессий и фабрикации уголовных дел проходят сегодня в 13 городах России

Не все из них удалось согласовать с местными властями. Организаторами выступают представители Либертарианской партии и независимого профсоюза журналистов.

Уголовное дело против журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено, но системная проблема по-прежнему актуальна. Поэтому акции против полицейского произвола, объединенные лозунгом «Общество требует справедливости», проходят сегодня по всей стране. Она уже завершилась во Владивостоке, в ней участвовало около 30 человек, в Хабаровске – около 100. В два раза больше людей собралось в Нижнем Новгороде. Одному из активистов, как сообщается, полицейские предъявили претензии из-за флага русского либертарианства. А в Новокузнецке секретарю местного отделения Либертарианской партии России Льву Гяммеру залили клеем замочную скважину, но акция в городе все же состоялась. Перед акцией в Санкт-Петербурге на выходе из дома задержали координатора «Весны» Валентина Хорошенина. Как выяснилось, поводом стала акция «Вы сами себе могилу роете», которую движение провело несколько дней назад – активисты тогда вырыли могилу, в которую лег молодой человек в форме сотрудника Нацгвардии. Между тем власти Петербурга пообещали «жестко пресекать» нарушения в день народного схода, который совпал с выпускным.

В Москве митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. Он согласован с властями. Напомню, что на прошлой акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня силовики задержали более 500 человек.