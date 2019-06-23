Магаданская область, по оценкам аналитиков, стала регионом с самой доступной ипотекой
Данные исследования Росбанка приводит РБК. Сообщается, что у местных жителей на обслуживание кредита уходит пятая часть зарплаты.
Москва вошла в тройку регионов с самой недоступной ипотекой: в столице на выплату уходит почти три четверти заработка. Первое место занимает Севастополь: здесь на жилищный кредит тратят до 80% доходов.
При этом отмечается, что в целом по стране доля зарплату, которую тратит средний заемщик, снизилась. В конце мая условный россиянин потратил на обслуживание кредита менее половины заработка.