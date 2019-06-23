В Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня

Как пишет информационный портал «Город-48», она была частью железнодорожного комплекса станции Астапово, где скончался писатель Лев Толстой. Сам комплекс находится под охраной государства как памятник архитектуры. Однако водонапорная башня не была объектом культурного наследия, хотя и была построена в конце ХIХ века. По данным регионального МЧС, при инциденте никто не пострадал. Рухнувшее строение немного задело вторую башню комплекса. Что стало причиной ЧП, не сообщается.