Прокуратура опровергла участие призывников в массовой драке у военкомата в Набережных Челнах. Как говорится на сайте регионального надзорного ведомства, все юноши в момент конфликта находились внутри здания. Драка произошла в этот четверг. В ней участвовали около десяти человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, в результате серьезно никто не пострадал. Два человека обратились в больницу с ушибами.