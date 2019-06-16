Полиция отпустила соратницу Алексея Навального в Петербурге спустя несколько часов после задержания. По словам самой Ольги Гусевой, это произошло после того, как инцидент получил широкую огласку. Об этом она сказала «Эху Москвы».

На днях Гусева опубликовала видео, в котором рассказывалось о фальсификации подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатор Александра Беглова. Чиновник назвал ролик провокацией. Полиция по его просьбе начала проверку о фальсификации.