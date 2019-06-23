Тегеран предостерег США от развязывания войны

Командующий вооруженными силами Исламской республики, генерал-майор Голямали Рашид сказал, что любой конфликт повлечет непредсказуемые последствия для региона и поставит под удар американские войска. Его слова приводит агентство Фарс.

На этой неделе конфликт между Вашингтоном и Тегераном вышел на новый виток. Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом в Вашингтоне утверждают, что летательный аппарат не нарушал воздушного пространства Ирана.

Дональд Трамп санкционировал ответный удар, однако позже отменил свой приказ.