Больше 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия недостатков модели 737 MAX

Ранее компания признала, что неполадок системы самолета были выявлены еще в 2017 году.

Сокрытие недостатков самолета 737 MAX привело к двум катастрофам и приостановке полетов лайнеров, говорится в групповом иске пилотов к Boeing. Доступ к этим материалам получил австралийский телеканал ABC. В заявлении истцы утверждают, что понесли материальные убытки из-за действий компании: речь, в частности, идет о серьезной потере зарплаты. Также у них появились психологические проблемы.

Инициатор иска пожелал остаться неназванным, ABC называет его «пилотом X». Истец опасается «расправы со стороны Boeing и дискриминации со стороны клиентов компании».

Сразу две катастрофы с самолетами 737 MAX произошли с октября прошлого года. Лайнеры разбились в Индонезии и Эфиопии, а жертвами трагедий стали около 350 человек. Почти все страны решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов этой модели. Недавно Boeing признала, что ей еще два года назад было известно и неполадках системы, которая должна была предупреждать о неисправных датчиках угла атаки в самолетах.

Слушания по иску пилотов назначены на 21 октября в суде Чикаго.