Петербургская полиция пригрозила жестко пресекать нарушения в день сегодняшнего празднования выпускного

Сотрудники МВД задержали организатора несанкционированной акции против полицейского произвола, которую планируется провести в центре города.

Активисты молодежного движения Весна сегодня собираются устроить несанкционированную акцию в центре города. Они намерены потребовать освободить своего соратника Владимира Казаченко, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. Впрочем уже утром одного из организаторов акции Валентина хорошенина задержала полиция. Где он сейчас находится неизвестно. Отмечу, В петербургском МВД сегодня сообщили, что в ведомство поступила информация о возможных провокациях и попытках дестабилизироваться порядок во время празднования Алых парусов. В связи с этим меры безопасности усилили, более того сотрудников обязывают проверять подозрительные машины и подозрительных людей. Оппозиционеры связывают эти действия именно с намерением провести акцию в центре города.)

Сегодня в Петербурге также задержали замглавы штаба Навального Ольгу Гусеву, но спустя несколько часов ее отпустили без каких-либо объяснений.