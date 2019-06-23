Ученые обнаружили возможные признаки жизни на Марсе

В атмосфере планеты зафиксировано высокое содержание метана, что вероятно, свидетельствует о наличии микорорганизмов. Открытие было сделано благодаря марсоходу Curiosity — пишет американская газета The New York Times. По ее сведениям, образцы были получены еще в середине этой недели, однако официально об открытии не сообщалось. Дополнительные исследования ученые проведут уже завтра.

Метан в качестве конечно продукта обмена веществ вырабатывают некоторые земные бактерии.