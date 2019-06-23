Просроченные долги россиян по ипотеке за год увеличились более чем на трет
Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Как ранее сообщал Центробанк, за год почти на четверть выросло и количество выдаваемых кредитов. Только в апреле банки выдали россиянам более семи триллионов рублей. В ЦБ выразили озабоченность по поводу угрозы образования так называемой «кредитной спирали», когда выдача ипотеки способствует росту цен на недвижимость, а это в свою очередь влечет увеличение количества кредитов.