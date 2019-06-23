Полиция Петербурга пообещала жестко пресекать нарушения порядка в день выпускного

Сегодня в городе отмечается традиционный праздник «Алые паруса». Между тем, как говорится на сайте регионального МВД, в полицию поступила информация «о возможных попытках проведения провокационных акций». О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Сегодня же активисты движения «Весна» намерены провести в городе народный сход против полицейского произвола. Подобные митинги, организованные на фоне дела журналиста Ивана Голунова, согласовали власти многих российских городов, но не мэрия Петербурга. Сегодня полиция задержала координатора «Весны» Валентина Хорошенина.