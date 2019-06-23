Центр Петербурга перекрыт в связи с празднованием Алых парусов

Вокруг Дворцовой площади, адмиралтейства и Невского проспекта сегодня перекроют почти все улицы. Проезд закроют в 5 часов вечера. Ближе к ночи нельзя будет и пересечь Неву по Троицкому и дворцовому мостам. Метро сегодня в городе будет работать всю ночь. Кроме того, власти организовали специальные автобусы, которые также будут ходить до утра. ожидается, что несколько сотен тысяч человек сегодня будут отмечать алые паруса — праздник выпускников., Причём многие уже бывшие школьники приедут из других регионов. Хедлайнерами концерта на Дворцовой станут Полина Гагарина и Сергей Лазарев, в разные годы представлявшие Россию на «Евровидении». Вести шоу будут Иван ургант и Даша Александрова. Также впервые по Неве пройдёт Российский корабль Бриг под алыми парусами, а завершится все масштабным фейерверком,

Также сегодня в Петербурге в магазинах запрещено продавать алкоголь вне зависимости от возраста покупателей