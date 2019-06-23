Z Архив новостей новости
5 6 6 669
14:01, 23 июня 2019

В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

Они уже прошли на Дальнем Востоке и запланированы еще в десятке городов. Поводом для митингов стало дело журналиста Ивана Голунова. Организаторы нынешних шествий – независимый Профсоюз журналистов и Либертарианская партия.

В Петербурге акцию не согласовали. Несколько часов назад местные полицейские задержали координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина. Само движение сегодня планирует провести в центре города народный сход против полицейского произвола.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Иван Белозёрцев: «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию» Иван Белозёрцев: «Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию» Губернатор Пензенской области обвинил Америку в финансировании провокаторов в соцсетях…

5 211 6 40534 16.06
8читать ;смотреть
Kобщество, пенза, власть, происшествия, видео, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 123 6 13631 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Новости

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину Фирма «ДЕКО», которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании «СГМ-Мост» Аркадия Ротенберга…

5 48 6 31733
Блоги

Николай Левшиц гражданский активист

Люди всегда будут оставаться людьми Проходящие в Грузии и Тбилиси акции протеста отчасти «антипутинские и антикремлевские», но никак не «антироссийские»...

5 60 6 7064 22.06
Kгрузия, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Песня безумству Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии…

5 270 6 31797 21.06
Kполитика, грузия, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Не очень слежу за  этими выборами, — ваши выборы лежат на дне. Более того, понятно, что нормальных людей не пустят, но ведь еще человека и травят…

5 41 6 10267 16.06
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Я относился и отношусь с большим уважением к тому, что делает Нюта Нюта Федермессер объявила, что не будет баллотироваться в Московскую думу, и в своем заявлении по этому поводу процитировала мой текст как пример личного выпада против нее и морального давления. Я хочу в связи с этим сказать следующее…

5 85 6 32069 16.06
Kмосква, мосгордума, выборы, мнения
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 275 6 37885 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Геннадий Гудков политик

Проклятая война Ни одна страна никогда не несла таких потерь, как Россия. Просто потому, что возомнившие себя миссиями бездарные и заурядные кремлевские вожди свой народ не жаловали…

5 251 6 35037 22.06
Kвторая мировая, история, сталин, войны, общество, власть, рф, мнения
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 177 6 24837 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8617 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

От Грозного до Тбилиси всего двести километров Пора властям Грузии понять, что нет у неё ближе соседа, нет другого государства, которое в час беды быстрее всех протянет руку помощи, чем Россия…

5 121 6 19090 22.06
Kгрузия, рф, политика, конфликты, протесты, безопасность, мнения
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12422 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Леонид Гозман: Почему выборы и протестные акции полезны независимо от их исхода Марши несогласных разгоняют, выборы нечестны. Но борьба дает опыт, а коллективное проявление достоинства приближает перемены…

5 62 6 10147 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Евгений Куйвашев: Не нужно называть Екатеринбург городом бесов Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых»...

5 102 6 17329 17.06
Kекатеринбург, фото, религия, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Всегда считал и считаю Беларусь родной страной По приглашению Александра Лукашенко я прибыл в Минск. Сегодня у нас состоялась исключительно тёплая встреча. Александр Григорьевич удостоил меня высокой чести быть кавалером ордена Дружбы народов…

5 35 6 6029 21.06
Kбелоруссия, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Грузии призвала решать политические проблемы без помех российским туристам Так Саломе Зурабишвили отреагировала на решение своего российского коллеги Владимира Путина полностью прекратить авиасообщение между странами…

5 64 6 15438
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 82 6 156979 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Голосование
Поддерживаете ли вы решение президента РФ запретить полёты российских авиакомпаний в Грузию?
5 104 6 20582 21.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 274 6 228360 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 144 6 198497 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7909269
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4086655

Сегодня в эфире