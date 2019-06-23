В России начались акции против политических репрессий и фабрикации уголовных дел

Они уже прошли на Дальнем Востоке и запланированы еще в десятке городов. Поводом для митингов стало дело журналиста Ивана Голунова. Организаторы нынешних шествий – независимый Профсоюз журналистов и Либертарианская партия.

В Петербурге акцию не согласовали. Несколько часов назад местные полицейские задержали координатора движения «Весна» Валентина Хорошенина. Само движение сегодня планирует провести в центре города народный сход против полицейского произвола.