Ольгу Гусеву, автора видео о фальсификации подписей в поддержку врио губернатора Петербурга Александра Беглова, отпустили из полиции. Никаких обвинений ей не предъявлено.

«Пока мы с сотрудниками полиции занимались выяснением того, куда и как меня повезут, это получило широкую огласку, все начали об этом писать. Им позвонили и сказали, что не надо ни в какое ОМВД, давайте в ближайшее отделение полиции, там возьмем объяснения и отпустим», — заявила она.

Гусева заметила, что причину задержания ей не объяснили.

«Что это за дело и в каком я статусе, никто не знает. Сотрудники, которые меня задерживали, тоже не в курсе», — сказала она.

Гусева добавила, что ее попросили прийти в понедельник в ОМВД по Ломоносовскому району Ленинградской области.

Резонансное видео с рисующими подписи, как утверждали в штабе Навального, в пользу кандидата Александра Беглова бюджетниками в президиуме актового зала Выборгского района северной столицы, послужило причиной стремительно возросшего интереса силовиков к замглавы Штаба Навального Ольге Гусевой. Сам Беглов назвал видео провокацией, заявил, что его штаб не имеет к этому никакого отношения. Силовики накануне начали проверку по факту публикации видео. Девушку, задававшую неудобные вопросы фигурантам видеоролика, несколько часов назад задержала полиция. Впрочем немедленная и широкая огласка в социальных сетях Алексея Навального, видимо, способствовали тому, что задержание стало недолгим. Никаких обвинений в итоге предъявлено не было, а процессуальный статус Гусевой не ясен. Политик и соратник Навального Леонид Волков у себя в твиттере писал, что задержание могло произойти в связи с возбужденным уголовным делом возбуждено по 137 статье УК о нарушении тайны частной жизни. Других подробностей не приводилось.

О том, производились ли опросы или задержания участников предполагаемой фальсификации подписей, с которым беседовала Гусева, ничего не известно.