Президент Грузии выступила за приезд российских туристов в страну. В эфире телеканала Euronews Саломе Зурабишвили сказала, что политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.

Ранее грузинский МИД отметил, что в ходе демонстраций протеста в Тбилиси иностранцы не подверглись опасности. Тем не менее российский президент принял решение полностью приостановить авиасообщение между странами с 8 июля.