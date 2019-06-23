Экс-глава Украины отрицает данные об открытии против него уголовных дел

В эфире телеканала «Украина» Петр Порошенко сказал, что персонально в его отношении не расследуется ни одного эпизода. Так бывший президент прокомментировал высказывания главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, который говорил, что допросы свидетелей по уголовным делам Порошенко начнутся на следующей неделе. Как сообщалось ранее, соратник другого экс-президента страны, Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР пять исков против Порошенко. В отношении него, в том числе, выдвинуты обвинения в госизмене, отмывании средств и попытке узурпации судебной власти.