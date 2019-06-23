Дональд Трамп не отменял удар по Ирану после того, как Тегеран сбил американский беспилотник

Американский лидер утверждает, что пресса использует неправильную терминологию: глава Белого дома якобы просто не дал военной операции хода на данном этапе.

Вчера газета The New York Times писала, что Трамп отменил приказ об ударе по совету любимого телеведущего с телеканала Fox News. Сам президент тогда сказал, что возможная гибель полутора сотен человек стала бы несоразмерным ответом на один сбитый беспилотник.