В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

От их исхода зависит политическое будущее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Основные претенденты на пост мэра Стамбула — бывший премьер-министр, кандидат от правящей партии Бинали Йылдырым и кандидат от оппозиционной партии Экрем Имамоглу – он выиграл первые выборы на должность градоначальника. Но результаты были оспорены его соперниками и их аннулировали. Согласно опросам, у Имамоглу и на этот раз больше шансов стать мэром. Его поддерживают те, кто пострадал из-за экономического кризиса в стране – в спаде граждане винят правящую партию. Для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и так стремительно теряющего поддержку населения, поражение своего кандидата может обернуться еще большими репутационными потерями. Между тем, Стамбул — политический, экономический, торговый и культурный центр Турции, крупнейший мегаполис страны. Сам Эрдоган начинал здесь свою политическую карьеру – в 90-х он был мэром города. И говорил, что тот, кто владеет Стамбулом, владеет всей Турцией.

Если на выборах в Стамбуле все же выиграет оппозиционный кандидат, Партия справедливости и развития потеряет контроль над городом впервые с начала 2000-х.