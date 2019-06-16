В ряде российских городов сегодня проходят акции против фабрикаций уголовных дел

В столице она начнется в 17 часов на проспекте Сахарова. Многие люди до сих пор несправедливо находятся под следствием, сказал Эху" один из организаторов, член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов.

По словам Светова, на московской акции будут выступать родители фигурантов дела «Нового величия» и журналисты, ранее оказавшиеся в то же ситуации, что и Иван Голунов.

Акции, объединенные общим лозунгом «Общество требует справедливости» сегодня пройдут в 11 городах. В Хабаровске митинг уже завершился без задержаний. «МБХ Медиа» со ссылкой на секретаря местного отделения Либертарианской партии Артема Мозгова сообщает, что в нем приняли участие около ста человек. Около тридцати участников собрал пикет во Владивостоке. Аналогичная акция в эти минуты проходит и в Омске. Мероприятия также запланированы в Нижнем Новгороде, Краснодаре, Калининграде и других городах. Московский митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова, на нем в том числе выступят родственники обвиняемых по громким уголовным делам.

В Петербурге городские власти отказались согласовывать мероприятие, которое пройдет в тот же день, что и праздник выпускников «Алые паруса». Полиция заявила о готовящихся провокациях и пообещала «жестко пресекать» противоправные действия. Стало известно о задержании координатора движения «Весна», которое организует петербургскую акцию. Валентина Хорошенина везут в управление МВД по Ломоносовскому району, причина задержания пока не ясна.

Акция в Петербурге должна начаться в 18 часов в Гостином дворе.