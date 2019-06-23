Президент Грузии призвала решать политические проблемы, не устраивая помех российским туристам

Так в интервью телеканалу Евроньюс Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Кремля временно прекратить авиасообщение между странами. Зурабишвили добавила, что ее страна заинтересована в деэскалации, поскольку ни Грузии, ни Евросоюзу не нужна еще одна точка на карте с напряженной обстановкой. Слова грузинского президента сегодня прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она написала в Фейсбуке, что туристы должны чувствовать «не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей». Ранее пресс-секретарь сказала, что никаких гарантий безопасности россиянам в Грузии предоставлено не было.

Российский МИД рекомендовал соотечественникам в Грузии проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. В Грузии заявили об отсутствии долгов авиаперевозчиков перед российской стороной за обслуживание рейсов из этой страны. Ранее в Москве обосновали приостановку полетов грузинских компаний наличием просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. Российский президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о запрете для авиакомпаний с 8 июля перевозить граждан России в Грузию. Запрет был назван временным и поводом к нему послужили протесты в Грузии. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявлял, что ограничения введены до нормализации ситуации. Сразу несколько российских компаний тем же вечером объявили о том, что прекратили продажу билетов. Были и заявления о том, что это повлечет за собой существенные финансовые потери для отечественных авиаперевозчиков. Пассажирам, которые купили билеты заранее было предложено либо вернуть деньги, либо при возможности воспользоваться более ранними рейсами. При этом находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовали вернуться в Россию до обозначенной даты или воспользоваться ближайшими аэропортами за пределами Грузии. Но накануне выяснилось, что запрет будет действовать и в отношении грузинских авиакомпаний. Впрочем, в Georgian Airways заявили, что предложат собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва, пообещав, что выбравшим полет через столицу Армении пассажирам гарантируют один час времени на пересадку. Тем временем, перекрытие турпотока в разгар сезона не осталось незамеченным в Тбилиси. Грузинские интернет-пользователи в знак поддержки туристического сектора страны запустили кампанию под название «Отдохни в Грузии». Пока же российский запрет распространяется как на пассажирские, так и на коммерческие рейсы.