Власти Германии обязали отозвать 60 тысяч дизельных кроссоверов Mercedes

Речь идет о моделях GLK 220, выпущенных между 2012 и 2015 годом. Как сообщает Рейтер, претензии касаются программного обеспечения, установленного на машинах. Выяснилось, что оно искажало данные о выхлопах двигателя.

В 2015 году автоконцерн Volkswagen уличили в установке специального ПО, которое также занижало сведения о реальном выбросе вредных выхлопов. Скандал получил название «дизельгейт» и стоил компании десятков миллиардов евро.