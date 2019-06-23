США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликта

Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов. При чем половину суммы должна получить Палестина. Инвестиции нужны для того, чтобы увеличить на порядок увеличить ее ВВП, снизить уровень безработицы и бедности. В плане также говорится о строительстве современной транспортной сети через Западный берег Иордана, сектор Газа и территорию Израиля.