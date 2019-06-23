Глава КНДР получил личное письмо от американского президента

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын назвал его содержание «отличным» и пообещал серьезно обдумать письмо, однако никаких других подробностей не приводится.

Позавчера Дональд Трамп продлил действие санкций против Северной Кореи еще на один год. До этого – в конце февраля – в Ханое прошел второй саммит глав США и КНДР. На встрече стороны должны были достигнуть прогресса по переговорам о денуклеаризации полуострова, однако она закончилась без подписания какого-либо документа.