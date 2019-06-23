Дональд Трамп не отменял приказ об ударе по Ирану, а лишь приостановил его действие

Американский лидер утверждает, что в этом случае пресса использовала неправильную терминологию. Накануне он сказал, что возможная гибель полутора сотен человек стала бы несоразмерным ответом на один сбитый беспилотник.

Между тем, по словам президента, уже завтра США введут новые санкции в отношении Исламской республики.

В Вашингтоне пригрозили усилить давление на Иран до тех пор, пока власти не согласятся на переговоры по ядерной программе.