В Хакасии завели дело о неуважении к власти из-за поста про губернатора

Как пишет глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, страницу Вячеслава Шоева в Фейсбуке нашли сотрудники местного центра «Э» после того, как к ним поступил сигнал из администрации главы региона. Претензии вызвали слова «гадёныш» и «засранец».

Ранее глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин говорил, что закон о неуважении к власти должен защищать только президента, правительство, Конституцию, парламент и суды.