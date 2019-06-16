В Петербурге задержана сотрудница штаба Алексея Навального

Ольга Гусева была одним из авторов видео, в котором говорится о фальсификации подписей в поддержку кандидата в губернаторы Александра Беглова. По словам Навального, Гусева задержана в рамках некого уголовного дела. Других подробностей он не привел. Исполняющий обязанности губернатора назвал видео провокацией и попросил полицию организовать проверку.

«Ольга Гусева — менеджер, которая нашла гнездо фальсификаторов, рисовавших подписи в одном из институтов Санкт-Петербурга за исполняющего обязанности губернатора Беглова. Мы думаем, что это прилетела ответочка за то, что она сняла видео и распространила об этом информацию», — прокомментировал в эфире «Эха» ее задержание директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, сейчас связи с Гусевой у сотрудников ФБК нет. Ранее она сообщила, что ее везут в Ломоносовский район Ленинградской области.

К Гусевой направили адвоката от «Агоры» Виталия Черкасова, а также юриста ФБК Вячеслава Гимади.