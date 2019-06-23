В Эфиопии в ходе мятежа застрелили главу Генштаба

При этом премьер-министр страны заверил, что попытка переворота была подавлена.

Группы вооруженных мятежников попытались осуществить переворот в Эфиопии в ночь на воскресенье, но потерпели неудачу, рассказал в телевизионном эфире премьер Абий Ахмед. По его словам, бунт произошел в региональной столице, городе Бахр-Дар. «Би-би-си» со ссылкой на местных жителей сообщает о стрельбе в этом населенном пункте, также выстрелы были слышны в столице, городе Аддис-Абебе. В ходе подавления переворота были убиты несколько представителей властей, включая главу Генштаба армии Эфиопии Сеаре Меконнена, получившего огнестрельные ранения. По данным Reuters, в числе жертв также оказались глава штата Амхара Амбачиу Меконнен и его помощник. Агентство уточняет, что за неудавшейся попыткой захвата власти в регионе стоит глава служба безопасности штата, генерал Асамниу Тсиге. Других подробностей, включая сведения о судьбе мятежников, не приводится.

Премьер-министр Абий Ахмед пришел к власти в Эфиопии в прошлом году. Он провел ряд демократических преобразований, но пока не смог справиться с межэтническими конфликтами в стране.