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12:00, 23 июня 2019

В Киеве состоялся Марш равенства в поддержку ЛГБТ

Противники акции не дали ей пройти в спокойной обстановке.

«Бунтуй, люби, права не отдавай» — несколько тысяч человек вышли в центр Киева с радужными флагами, плакатами и баннерами. Акция проходила под защитой полиции, они охраняли колонну, пытаясь не допустить столкновений с противниками марша. Но без эксцессов не обошлось. Несколько человек прорвались к участникам марша равенства, пытались вырвать у них из рук флаги и другую символику, один мужчина набросился на активистов, которые несли баннер «Наша традиция – это свобода». Некоторые противники митинга сопровождали колонну, неся плакаты с надписью «Содомия – путь в ад». Ранее также сообщалось, что полиция задержала 9 человек, называющих себя «сторонниками традиционных ценностей». Они готовили провокацию на марше – собирались закидывать участников презервативами, наполненными экскрементами. Как рассказали в полиции, чтобы подготовить эти «снаряды» они разобрали 4 биотуалета. Теперь провокаторам грозит до 7 лет лишения свободы.

В этом году в Марш равенства в Киеве прошла колонна ЛГБТ-военных. В России власти отказывают в согласовании гейпарадов, поскольку расценивают их как пропаганду нетрадиционной сексуальных отношений.



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