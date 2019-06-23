Сотрудницу штаба Алексея Навального в Петербурге задержали в рамках уголовного дела

Как сообщил сам оппозиционный политик в Твиттере, речь идет об Ольге Гусевой, которая ранее записала видео о фальсификации подписей за кандидата в губернаторы Александра Беглова. Ролик якобы был снят в администрации Выборгского района города. Сообщалось, что там бюджетники заполняют подписные листы в поддержку временного главы. Беглов обвинения в фальсификации отверг и назвал случившееся провокацией. Полиция начала проверять видеоролик.

О каком уголовном деле в отношении Гусевой идет речь, Навальный не уточняет.