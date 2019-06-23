Бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi заподозрили в еще одном эпизоде присвоения средств компании

На этот раз речь идет о более чем 3 миллионах долларов, принадлежащих французскому автопроизводителю, которые Карлос Гон, возможно, вывел на счета своей инвестиционной компании.

По версии следствия таким же образом пропали 5 миллионов долларов из президентского фонда Nissan. По этому факту Гон уже получил обвинение.

Миллиардера арестовали в Японии прошлой осенью. Он провел в изоляторе чуть больше трех месяцев, после чего был выпущен под залог.