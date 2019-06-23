США устроили хакерские атаки на военные системы Ирана

По данным газеты Вашингтон пост, среди целей были системы, отвечающие за запуск ракет, а также разведывательная группа, предположительно, причастная к нападению на танкеры в Оманском заливе. Атака была совершена в четверг – в тот же день, когда Дональд Трамп отменил военный удар по целям в Иране. Газета пишет, что атака была успешной. Однако другое американское издание – The New York Times – отмечает, что ее эффективность сложно оценить: для этого Иран должен был попробовать запустить ракету.