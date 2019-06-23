В Эфиопии при попытке государственного переворота были убиты несколько высокопоставленных чиновников

По словам премьер-министра Абия Ахмеда план по захвату власти удалось пресечь. При этом погиб глава одного из штатов страны и его советник, а также начальник Генштаба Эфиопии, возглавляющий вооруженные силы. Об этом сообщает Reuters. местная пресса называет организатором переворота главу службы безопасности региона.

Звуки стрельбы также были слышны в столице, Аддис-Абебе. Жители рассказали, что в некоторых районах не работал Интернет.