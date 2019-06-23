В Хабаровске и Владивостоке прошли акции против фабрикации уголовных дел

Такие же митинги запланированы еще в 12-ти городах. Об этом сообщает независимый Профсоюз журналистов – одни из организаторов акций. Поводом для этого стало резонансное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Организаторы говорят, что проблема, с которой столкнулся корреспондент, имеет в России системный характер. «По фальшивым обвинениям сажают журналистов, правозащитников, активистов и обычных людей», — говорится в описании акции.

В столице митинг начнется в 17 часов на проспекте Сахарова.