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11:00, 23 июня 2019

В России сегодня проходят акции против полицейского произвола под лозунгом «Общество требует справедливости»

Их организаторы выступают за гуманизацию правоохранительной системы и против фабрикации уголовных дел.

Акции, тематика которых весьма широка – от поддержки и выражения солидарности с журналистом «Медузы» Иваном Голуновым и против политических репрессий, должны пройти более чем в десятке российских городов. Где-то власти их согласовывают, где-то навстречу организаторам не идут. Заявителями митингов и организаторами пикетов «Общество требует справедливости» выступают представители Либертарианской партии и независимого профсоюза журналистов. В Хабаровске акция уже состоялась. Активисты потребовали от властей страны освободить фигурантов политических процессов и выступили с обвинениями в адрес краевого правительства в криминале и коррупции. Митинг был согласован на 500 человек, но на Комсомольскую площадь города вышло несколько меньшее число людей. Тем не менее, протестная акция позволила вновь поднять тему фабрикации дел и преследования по наркотической статье 228, а также напомнить о деле «Нового Величия». Активисты уверены – аналогичных историй в России множество, а с справедливости при поддержке гражданского общества заслуживают все. Митинг запланирован в Новосибирске, массовые пикеты пройдут в Омске и Казани. Ожидаются акции в Самаре, Новокузнецке, Петербурге и Калининграде.

Столичный митинг начнется в 17 часов на проспекта академика Сахарова.



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