Сегодня сборная Аргентины постараются использовать последний шанс для того, чтобы попасть в плей-офф на Кубке Америк

Сегодня сборная Аргентины постараются использовать последний шанс для того, чтобы попасть в плей-офф на Кубке Америки – чемпионате континента по футболу.

Ситуация, в которую попали аргентинцы, назвал катастрофической капитан команды Лионель Месси. После двух туров у сборной Аргентины всего одно очко и одно место в плей-офф уже застолбила Колумбия, набравшая после двух туров шесть. У сборной Парагвая – два, Катар, как и Аргентина набрал одно, но занимает третье место за счет лучшей разницы мячей. С представителями азиатского континента, которые выступают на Копа Америка по приглашению, Аргентине и предстоит играть. В параллельном матче Парагвай встречается с Колумбией, которая может дать сыграть резервистом, поскольку турнирного значения этот матч уже не имеет. Аргентине в любом случае нужно стараться победить как можно крупнее, поскольку две из трех сборных, которые займут третьи места тоже выйдут в плей-офф.

Оба матча начнутся в 22 часа по московскому времени. Телеканал Матч ТВ будет транслировать встречу Колумбия — Парагвай.