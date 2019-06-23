Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял удар по Ирану, который должен был стать ответом на сбитый беспилотник. Ранее сообщалось, что операцию остановили в последний момент.

Приказ об ударе по Ирану был лишь отложен, но не отменен полностью. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter. Когда и при каких обстоятельствах США могут атаковать военные объекты исламской республики, он не уточнил. При этом, как пишет The Wall Street Journal, советники американского президента по национальной безопасности уговаривали его провести операцию, однако Трамп не хочет, чтобы страну втягивали в войну. Ранее глава Белого дома подтвердил сообщения о том, что удар по целям в Иране был отменен им за 10 минут до начала атаки, поскольку он счел, что гибель 150 человек «непропорциональна» потере одного беспилотника. Об уничтожении американского дрона стало известно в минувший четверг. Власти Ирана утверждают, что он вторгся в воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне утверждают, что беспилотник находился над международными водами.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты завтра введут против Ирана новые санкции, чтобы помешать развитию ядерной программы страны. В Вашингтоне пообещали усиливать давление на исламскую республику, пока она не Тегеран не пойдет на переговоры.