На вчерашнюю акцию «Желтых жилетов» во Франции вышло порядка 12 тысяч человек

Такие данные приводит МВД страны. По другим подсчетам на митинги вышло в два раза больше активистов.

Накануне демонстрации проходили под лозунгом «блокировать страну». Так называемые «Желтые жилеты» призывали граждан нарушить работу промышленных и коммерческий организаций.

Со временем акции, проходящие каждую субботу с ноября прошлого года, становятся все малочисленнее. На первые демонстрации «жилетов», которые начались из-за повышения цен на бензин, вышло около 300 тысяч человек.