Вашингтон анонсировал новые санкции против Тегерана

Ограничительные меры вступят в силу уже завтра. Перед тем, как огласить планы, Дональд Трамп написал в Твиттере, что с нетерпением ждет дня, когда санкции с Ирана будут сняты. При этом, по словам главы Белого дома, исламская республика не должна обладать ядерным оружием.

Год назад Вашингтон объявил о выходе из соглашения по иранскому атому, обвинив Тегеран в нарушении условий договора. В ближайшее время США направят в регион более тысяч и солдат в качестве ответа на недавние атаки на танкеры в Оманском заливе. Иран свою причастность к нападению на суда отвергает.