В Тбилиси накануне вечером прошла очередная антиправительственная демонстрация

Митингующие прошли шествием к офису правящей партии, скандируя призывы отпустить на свободу ранее задержанных участников акций и отправить в отставку главу МВД. Продолжить протестную акцию было решено уже сегодня вечером у здания парламента.

Протесты в Тбилиси начались три дня назад. Поводом стало выступление в местном парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Оппозицию возмутило то, что он занял кресло спикера и говорил по-русски.

После волнений грузинской столице президент Владимир Путин запретил с 8 июля полеты российских авиакомпаний в соседнюю республику.