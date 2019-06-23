На Марсе обнаружены признаки жизни

Марсоход Curiosity зафиксировал в атмосфере планеты большое количество метана, что может свидетельствовать о присутствии там живых микроорганизмов.

Образцы воздуха на Марсе были взяты в среду, а уже в пятницу после ряда экспериментов ученые NASA пришли к выводу, что в атмосфере планеты есть метан. Об этом пишет The New York Times, но официально об открытии пока не было объявлено. Согласно данным издания, специалисты проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить сведения о метане. Результаты новых тестов могут быть готовы уже завтра.

На Земле большая часть метана производится живыми организмами, но он может также образовываться в результате геологических процессов. Не исключено, что газ мог сохраняться в глубине Марса миллионы лет, а сейчас выходит через трещины в поверхности планеты.

Curiosity находил метан в атмосфере Марса еще в 2013 году, но показатели, полученные на этой неделе, в три раза превышают уровень метана, зафиксированный шесть лет назад.

Curiosity проводит исследования марсианского кратера Гейл с 2012 года.