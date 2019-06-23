Просроченные долги россиян по ипотеке за год выросли более чем на треть

Такие данные показало исследование экспертов бюро кредитных историй, сведения из которого приводит «РИА Новости».

Просроченная задолженность по ипотеке стремительно идет вверх, только за апрель долгов по таким кредитам стало больше на 5,4%. По состоянию на конец апреля совокупный портфель невыплаченных задолженностей составляет 80 миллиардов рублей, говорится в докладе бюро «Эквифакс». Это на 35% больше, чем было в тот же период 2018-го. С начала года сумма долгов возросла на 10,2%. Просроченная задолженность по ипотеке показывает стабильный рост. Наблюдается увеличение количества «плохих» ипотечных кредитов. Ранее Центробанк сообщил, что всего за минувший апрель банки выдали кредитов более чем на 7 триллионов рублей. За год эта цифра выросла на четверть. В этой связи российский финансовый регулятор заявлял об опасности образования так называемой «кредитной спирали», когда выдача ипотеки способствует росту цен на недвижимость, а это в свою очередь ведет к росту кредитования.

Ранее вопрос о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям обсуждался в российском парламенте. Власти планируют оказывать финансовую помощь в выплате ипотеки семьям с тремя и более детьми.