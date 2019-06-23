Президент Грузии призвала решать политические проблемы без помех российским туристам

Так в интервью телеканалу Евроньюс Саломе Зурабишвили отреагировала на решение своего российского коллеги Владимира Путина полностью прекратить авиасообщение между странами.

Зурабишвили признала, что напряженность между Москвой и Тбилиси существует уже давно.

Россия приостановит авиасообщение с 8 июля на фоне протестов, проходящих в Тбилиси. Грузинские авиаперевозчики уже предложили туристам летать в страну через Ереван.