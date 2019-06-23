Власти США отложили массовую депортацию нелегальных мигрантов из страны

Соответсвующий указ подписал Дональд Трамп. Он написал, что это было сделано по просьбе представителей Демократической партии США. Отсрочка составляет две недели. За это время, по выражению главы Белого дома, законодатели должны будут выработать решение проблем с «лазейками» на мексиканской границе.

Массовая депортация была запланирована на эти выходные. По некоторым оценкам, она должна была коснуться двух тысяч человек в десяти американских городах.