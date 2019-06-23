Авиакомпания Georgian Airways опровергла наличие долгов перед Россией

По словам основателя перевозчика Тамаза Гаишвили, годами ранее определенный долг действительно существовал, однако затем Georgian Airways заплатила 2 миллиона долларов, чтобы иметь возможность летать в соседнюю страну.

Позавчера Владимир Путин принял решение полностью приостановить авиасообщение между государствами. В качестве причин называются необходимость обеспечить безопасность и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность.

Georgian Airways предложила пассажирам летать в Тбилиси из Москвы через Ереван.