Президент США Дональд Трамп решил отложить на две недели массовую депортацию нелегальных мигрантов с территории страны. По его словам, это делается по просьбе демократов, чтобы посмотреть, смогут ли они и республиканцы «собраться вместе и выработать решение проблем предоставления убежища и лазеек на южной границе». Трамп пояснил, что если договоренностей не последует, он начнет высылать мигрантов.

Ранее глава Белого дома объявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегалов на следующей неделе.

Администрация американского президента подготовила одну из крупнейших операций по депортации. Рейды иммиграционной и таможенной полиции будут проведены в десяти городах Соединенных Штатов, включая Чикаго, Хьюстон, Майями и Лос-Анджелес. Предварительно, депортация затронет около двух тысяч нелегалов вместе с семьями. Впрочем, в руководстве целого ряда американских городов заявили об отказе сотрудничать с миграционными властями в вопросе о выдворении нелегалов. Такую позицию заняли мэр Чикаго и Хьюстона, отказавшиеся предоставить миграционному ведомству доступ к базе данных полиции. Тем самым, они выступили против заявленной Трампом программы «миллионов нелегальных мигрантов», о которой тот сообщил 17 июня. Операция миграционных властей была подготовлена в обстановке ужесточения политики против нелегалов, число которых в США, превышает 10 миллионов человек. Прежде всего, это выходцы из Мексики и стран Центральной Америки.

Ежегодно из США депортируют десятки тысяч незаконных мигрантов. По итогам минувшего года число высланных за пределы страны превысило 250 тысяч человек.